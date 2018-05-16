Сорвавший номер на «Евровидении» активист заявил о жестоком избиении полицией

Британский политический активист Dr ACactivism пожаловался, что его избивали в течение десяти минут после того, как он помешал выступлению своей соотечественницы Сюзанны Мари Корк (SuRie) на «Евровидении». Об этом сообщает Daily Star.

«Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова бороться за справедливость. Меня так жестоко били, как это могут делать только нацисты», — сказал Dr ACactivism и добавил, что силу к нему применила португальская полиция.

Показания активиста пока не смогли проверить, отмечает издание.

13 мая во время финала музыкального конкурса Dr ACactivism выбежал на сцену, отобрал у певицы микрофон и прокричал: «Нацисты британских СМИ, мы требуем свободы». Охранники схватили его и увели. Позже SuRie призналась, что получила несколько синяков в этом инциденте.

По итогам голосования жюри и зрителей победу на «Евровидении» одержала представительница Израиля Нетта. Юлия Самойлова, выступавшая за Россию, не смогла пройти в финал.

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