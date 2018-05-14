Участница «Евровидения» рассказала о полученных на конкурсе травмах

Участница музыкального конкурса «Евровидение-2018» от Великобритании SuRie рассказала о том, что получила травмы во время выступления на соревновании. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает NME.

По ее словам, она пострадала после того, как на сцену в субботу забрался протестующий. Он отобрал у нее микрофон и толкнул ее.

Певица заявила, что получила несколько синяков.

В субботу стало известно, что один из зрителей выбежал на сцену во время выступления SuRie (Сюзанна Мари Корк) на финале «Евровидения» и выхватил у нее из рук микрофон.

Исполнительница выступала с песней Storm («Шторм») под девятым номером. Внезапно к ней бросился неизвестный мужчина, выхватил из ее рук микрофон и попытался что-то сказать. Охранники схватили его и увели. SuRie продолжила петь.

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