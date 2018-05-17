Забастовка остановила крупнейший металлургический комбинат Украины

Работа крупнейшего металлургического предприятия Украины ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» остановлена из-за забастовки. Как сообщает издание «Громадское», работники недовольны условиями труда и размером заработной платы.

Рабочие железнодорожного цеха бастуют с 16 мая. Они требуют провести капитальный ремонт оборудования, которое, по их мнению, находится в аварийном состоянии. Также рабочие хотят повышения средней зарплаты на комбинате до тысячи евро по курсу национального банка.

«Поскольку железнодорожный транспорт обслуживает все производство, то есть доставляет сырье и вывозит готовую продукцию, то в результате уже остановились и мартеновский, и конвертерный цехи, — объяснил лидер профсоюза Юрий Самойлов. — А это может привести к катастрофическим последствиям для предприятия непрерывного цикла».

В руководстве Криворожского комбината поспешили объявить забастовку незаконной. «Данная акция не была анонсирована и согласована заранее с руководством. Поэтому предприятие не имело возможности заранее внести коррективы в производственный процесс», — говорится в пресс-релизе компании.

Также в компании заявили, что средняя заработная плата на предприятии составляет 14 тысяч гривен (около 450 евро — прим. «Ленты.ру»), и считается вполне конкурентной среди предприятий горно-металлургического комплекса Украины.

Известно, что руководство «АрселорМиттал Кривой Рог» и представители профсоюза уже начали переговоры о повышении заработной платы и возобновлении работы предприятия.

В марте этого года профсоюз комбината уже выступал с требованиями о повышении зарплаты до одной тысячи евро и проведении капремонта оборудования. Тогда компания пошла на частичные уступки рабочим и повысила зарплату на 20 процентов.

За последнее время на Криворожском комбинате произошло несколько аварий. 4 марта обрушилась кровля в одном из цехов завода, в результате чего погиб рабочий. 1 мая во время запуска доменной печи произошла утечка 40 тонн чугуна. Тогда никто не пострадал.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим металлургическим предприятием Украины. На нем работает 21 тысяча человек. В 2016 году предприятие произвело более шести миллионов тонн чугуна, семь миллионов тонн стали и более пяти миллионов тонн проката.

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