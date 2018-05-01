На Украине попытались запустить доменную печь и разлили 40 тонн чугуна

Расплавленный чугун разлился на горно-металлическом комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге (Украина) при запуске доменной печи после ремонта. Об этом сообщает портал «Диалог».

Отмечается, что из-за пробной выплавки прогорела холодильная плита печи — из-за этого вытекло около 40 тонн металла.

Работу оборудования пришлось остановить. Пострадавших нет, так как инцидент произошел в реконструируемом цехе, опасности для работников и окружающей среды — тоже, добавляет «Интерфакс».

Доменная печь номер 9 находилась в ремонте с февраля. Ее запуск начался 27 апреля.

ArcelorMittal — крупнейший производитель стального проката в Украине. Он специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

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