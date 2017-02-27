Из-за блокады ДНР прекратил работу Донецкий металлургический завод

На Донецком металлургическом заводе (ДМЗ) остановлена единственная работавшая доменная печь в связи с отсутствием необходимого железорудного сырья. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 27 февраля.

Нехватка руды вызвана продолжающейся блокадой украинскими националистическими группировками железнодорожных путей, ведущих в самопровозглашенные Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики.

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Источник агентства на заводе сообщил, что в воскресенье были выплавлены последние тонны чугуна. По его оценкам, в обычное время эта доменная печь позволяла выпускать до 1,7 тысячи тонн продукции в сутки. Он подчеркнул, что остановка не связана с дефицитом кокса, который предоставляет ДМЗ Макеевский коксохимический завод, и вызвана именно отсутствием сырья.

Ранее 27 февраля руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с ультиматумом, потребовав до 00:00 часов 1 марта 2017 года снять блокаду с путей в республики. В противном случае они обещают ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять уголь на Украину.

Захарченко также уведомил о создании штаба для решения всех вопросов, связанных с возможным переводом украинских заводов в ДНР под внешнее управление.