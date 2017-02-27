Кремль прокомментировал выставленный в Донбассе ультиматум киевским властям

Транспортная блокада, установленная Украиной в отношении Донбасса, дестабилизирует ситуацию и мешает процессу урегулирования. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, видит ли Москва перспективы деэскалации конфликта после того, как самопровозглашенные республики выставили Киеву ультиматум. Слова Пескова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 27 февраля.

«В данном случае неспособность или нежелание Киева избавиться от этой транспортной блокады, конечно, вызывает недоумение», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что украинская блокада «еще больше отдаляет нас от того, чтобы приблизиться к реализации минских соглашений».

Ранее в понедельник глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко объявил о создании штаба по переводу украинских предприятий под внешнее управление. До этого вместе с главой самопровозглашенной ЛНР Игорем Плотницким он пообещал ввести внешнее управление на всех принадлежащих Украине заводах, которые располагаются на территории непризнанных республики Донбасса. Власти непризнанных республик намерены пойти на этот шаг с 1 марта в случае, если не будет снята торговая блокада региона.

В феврале украинскими активистами была блокирована железная дорога Ясиноватая (находится под контролем ополченцев) — Константиновка (под контролем украинских властей). Кроме того, они остановили движение по железнодорожным путям недалеко от города Бахмут Донецкой области (дорога ведет в Горловку на территории ДНР).