Англичанка сумела скрыть кокаин от полиции во рту и умерла

Юная англичанка спрятала кокаин во рту во время осмотра автомобиля полицейскими и скончалась от передозировки через несколько часов. Об этом сообщило издание Metro.

Полиция остановила автомобиль, в котором находилась 19-летняя Джорджия Кассиди (Georgia Cassidy) вместе со своим молодым человеком. Испуганная девушка спрятала наркотики в рот, и благодаря этому пару не задержали. Однако спустя три часа у Кассиди случился припадок. Три дня спустя она скончалась в больнице от передозировки кокаином, а ее друга арестовали по подозрению в хранении и распространении наркотиков.

Погибшая — выпускница католической школы, работала косметологом в одном из салонов красоты Ливерпуля.

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Коронер отметил, что Кассиди погибла «по случайности», и добавил, что виновны в этом «наркоторговцы и те, кто им покровительствует и зарабатывает бешеные деньги на горе, разрушении и хаосе».

В начале мая социологи из проекта Global Drug Survey опубликовали данные исследования, в рамках которого 36,8 процента англичан, употребляющих кокаин, признались, что могут получить наркотик в течение получаса после заказа. Лишь 12,2 процента опрошенных англичан подтвердили, что за то же время им могут доставить пиццу.

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