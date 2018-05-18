На Ставрополье попытались скрыть следы катастрофы и закопали вертолет

В Ставропольском крае неизвестные засыпали землей рухнувший вертолет Ми-2, чтобы скрыть место крушения. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

«На месте крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае следователи обнаружили следы сокрытия факта авиационного происшествия. Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора. В ходе осмотра криминалисты откопали обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара», — отметили в СКР.

Пострадавший в результате крушения 62-летний пилот, выполнявший авиационные сельскохозяйственные работы, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Ранее 18 мая стало известно, что вертолет Ми-2 потерпел крушение в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края. Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, причины падения вертолета устанавливаются.

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