Вертолет Ми-2 разбился на Ставрополье

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, вертолет осуществлял авиационно-химические работы. Пилот воздушного судна госпитализирован.
Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, причины падения вертолета устанавливаются.
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