Вертолет Ка-29 разбился в Балтийском море

В Калининградской области в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29. На борту были два члена экипажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В пресс-службе Балтийского флота сообщили, что погибли оба летчика-испытателя. Найдено тело одного погибшего.

Связь с вертолетом, предположительно принадлежавшим Минобороны, пропала накануне вечером.

По информации Telegram-канала «112», борт выполнял учебно-тренировочный полет в районе мыса Таран в шести километрах от берега.

Специалисты проводят поисково-спасательные работы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!