Умер председатель LG Group

Председатель LG Group Ку Бон-Му (Koo Bon-moo) умер в Южной Корее на 74-м году жизни. об этом сообщает агентство Ёнхап.

Он был госпитализирован 17 мая в Сеуле. С начала года он перенес несколько операций на мозге, и его состояние продолжало ухудшаться. В итоге он выразил желание отказаться от лечения и ушел из жизни в окружении семьи.

Ку Бон Му руководил корпорацией с 1995 года, заняв пост председателя совета директоров после своего отца Ку Джагёна, отошедшего от дел. У него остались жена, две дочери и приемный сын Ку Кван-му, которому прочат место во главе руководства компанией.

Семья отказалась от пышных похорон в угоду желанию умершего, уточнив, что будет отказываться принимать цветы и вежливо выпроваживать желающих выразить соболезнования.

LG Group — четвертая по величине южнокорейская финансово-промышленная группа, занявшая нишу электроники, химической продукции и телекоммуникационного оборудования. Она была образована в результате слияния компаний Lucky и Goldstar.

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