Ремень остановил пулю и спас полицейского

Ремень спас полицейскому жизнь во время перестрелки в американском городе Тусон, штат Аризона. Об этом сообщает Fox News.

Два офицера полиции приехали к дому 51-летнего мужчины, который угрожал убить пасынка и его друзей. Заметив приближение полицейских, преступник открыл огонь из пистолета. Одна пуля попала в полицейского, но застежка ремня ее остановила.

Когда стражи порядка стали отстреливаться, подозреваемый скрылся в доме. В итоге полицейским удалось уговорить его сдаться. После ареста ему были предъявлены обвинения в двух эпизодах вооруженного нападения с отягчающими обстоятельствами, в стрельбе по полицейским и угрозах пасынку и его друзьям.

В 2017 году сообщалось, что жительница Нью-Йорка не пострадала после выстрела в упор благодаря сумочке. Пуля прошла через сумочку и бумажник и застряла в одежде, не причинив женщине вреда.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!