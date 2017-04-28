Сумочка спасла жительницу Нью-Йорка от пули грабителя

Жительница американского города Нью-Йорк не пострадала после выстрела в упор, благодаря сумочке, которая остановила пулю. Об этом сообщает издание New York Daily News.

Грабитель напал на 39-летнюю американку, складывавшую вещи в багажник своего автомобиля. Он пригрозил ей пистолетом и потребовал ключ от машины. Когда женщина оказала сопротивление, подозреваемый выстрелил. Пуля прошла через сумочку и бумажник, после чего застряла в одежде, не причинив жертве ограбления вреда. Тогда мужчина ударил ее пистолетом по голове, забрал ключи и угнал автомобиль.

Полиция задержала грабителя в шести километрах от места происшествия. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, ограблении, нападении, незаконном хранении оружия, а также в использовании огнестрельного оружия в преступных целях. Пострадавшую доставили в больницу, где ей наложили швы на рану.

Ранее сообщалось, что привычка прятать деньги под одеждой спасла жизнь 17-летней жительнице Бразилии. Когда в девушку выстрелили, пуля попала в монету и застряла в одежде.