Интернет и СМИ
 
Последние новости
ООН спрогнозировала скорое вымирание Украины
На счетах бездомной побирушки нашли более миллиона долларов
Бейонсе купила себе церковь
Боксер показал разбитое лицо с порванной губой после первого поражения в карьере
Источником «инопланетных сигналов» оказались странные объекты
Венесуэла обрела президента
Политик в США затравила трансгендера в туалете и сняла все на камеру
Порошенко раскрыл свое предназначение
Трамп предрек США крупнейший политический скандал
Новости партнеров

Порно научились маскировать под калькулятор

Перейти в «Мою Ленту»

Подростки приноровились использовать фальшивые мобильные приложения для маскировки порноконтента в своих смартфонах. Как сообщает британское издание Express, информация о подобных сервисах распространяется через соцсети.

Чаще всего снимки категории «для взрослых» дети прячут под видом мобильного калькулятора. Распространенное приложение под названием Private Calculator отображается на экране гаджета значком вычислительной программы, а при открытии демонстрирует привычный интерфейс. Однако после введения правильного четырехзначного кода программа отображает скрытые файлы, среди которых несовершеннолетние часто хранят порно.

Спикер полиции английского города Дарем, комментируя распространение приложения, назвал его секретным фотоальбомом, который дети прячут от родителей. «Мы призываем родителей проявлять бдительность и отговаривать своих детей от использования такого сервиса», — добавил он.

Британская полиция составила список из десяти сервисов, использование которых вводит детей в зону риска. Среди подобных «опасных» приложений были названы Omegle, позволяющее общаться с незнакомцами и сервис для онлайн-флирта Yellow, где также можно обмениваться снимками.

Также полиция обратила внимание на программы, позволяющие анонимно оценивать других пользователей или общаться с ними, такие как Instagram, Hot or Not, Ask.fm и Whisper. По мнению специалистов, в таких приложениях дети не только обмениваются контентом, но и заводят новые знакомства. Такие функции делают площадки подходящими для кибербуллинга или сексуальной эксплуатации педофилами.

Ранее организация Internet Watch Foundation опубликовала доклад, посвященный проблемам сексуального насилия в сети. Исследователи пришли к выводу, что дети с готовностью идут на контакт с незнакомцами в интернете и часто доверяются им.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
How children use phone's calculator to hide porn snaps
Раскрыты главные уловки педофилов в сети
Порнонаркоманов стало больше
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0320 мая

«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»

В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
16:1820 мая

Плывущая по затопленному шоссе мусорка заворожила миллионы и разошлась на мемы

18:2618 мая

Обложка GQ «сломала мозг» пользователям сети из-за лишних рук

00:16Сегодня

Ведущий шоу талантов потроллил мага в алом бюстгальтере и фиолетовых трусах

Интернет и СМИ00:0211 апреля

«Мат в соцсетях должен быть удален»

Сын Боярского вырос, стал депутатом и взялся за цензуру в интернете
12:4420 мая

Меган Маркл поймали на сквернословии во время свадьбы

16:3218 мая

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

17:0720 мая

Путина обскакал котик

Интернет и СМИ00:0417 мая

Рекламное очко

Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
20:5318 мая

Блогер поделилась секретом ликвидации жирных боков

17:2218 мая

Американские журналисты растолковали призыв взорвать Крымский мост

14:2320 мая

Устроивший шоу на королевской свадьбе чернокожий епископ стал знаменитостью

Россия
Акция против Закона о домашнем насилии«Насилие — все еще основа порядка»
Россию ждет новая революция. На этот раз гендерная
Кадыров снял вину с «Исламского государства» за нападение на церковь
«Не врезать ли нам гиперракетой по американским рожам»
Бабки из «Отрядов Путина» жгут Трампа и готовятся к войне: репортаж из ада
Личности напавших на церковь в Грозном боевиков установлены
В Москве нашли живописный трактор
Над городами проведения ЧМ-2018 ограничили полеты
Самолет в Петербурге прервал взлет из-за проблем с двигателем
Все материалы
Мир
Яир НетаньяхуМаленький принц
Он снимает проституток, сорит деньгами и живет у родителей. Его папа — премьер
Хиллари Клинтон надела шапку-ушанку
Гость из мавзолея
Он развалил великую империю и спился. Его любил даже Гитлер
Спецслужбы Турции узнали о готовящемся покушении на Эрдогана на Балканах
Руки прочь
У России на Западе остался один друг. Скоро не будет и его
Появились подробности крушения Boeing 737 на Кубе
Венесуэла обрела президента
Все материалы
Бывший СССР
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
Порошенко раскрыл свое предназначение
ООН спрогнозировала скорое вымирание Украины
Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма
На Украине прогремел взрыв рядом с патрулями ОБСЕ
Все материалы
Экономика
Шампур в спину
Газопровод в обход России запустят в День России. Спасибо Турции и Азербайджану
Перевели в цифру
Можно ли собрать весь бизнес на одной площадке?
Закатали в асфальт
Россия тратит миллиарды на дороги. Дорог все еще нет
Порошенко сравнил работы над «Северным потоком-2» с кормлением монстра
Конкурент биткоина оказался под угрозой из-за креветок
В Калининграде завершилась деловая программа форума «Среда для жизни»
Китай и США решили отказаться от торговой войны
Все материалы
Силовые структуры
Преступные короли
Они командуют криминальным миром почти век. Их слово — закон для бандитов
Бывший инспектор ДПС заставил бегать за машиной мужчину с больным позвоночником
«От одного удара проламывался череп»
Он участвовал в войне уличных банд Казани в 90-х. Кровь проливали даже школьники
Бывшего замминистра культуры подлечили и отправили в СИЗО
После нападения на церковь в Грозном возбуждено уголовное дело
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
Бывшего губернатора Белых оставили в СИЗО без ортопедического матраса
Все материалы
Наука и техника
Все ниже и ниже
«Роскосмос» умирает. Нужны новые миллиарды и другие жертвы
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Дырявая Америка
Запрещенные снимки жертв Великой депрессии
Маск рассказал о «потрясающей» двухмоторной Tesla
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Су-57 с «изделием 30» попал на фото
Источником «инопланетных сигналов» оказались странные объекты
Все материалы
Спорт
«Позорище и убожество»
ЦСКА провалился в «Финале четырех». На российском клубе проклятие?
Швеция защитила титул чемпиона мира по хоккею
Боксер показал разбитое лицо с порванной губой после первого поражения в карьере
Фанаты подожгли автобус с футболистами во время празднования чемпионства
«Анжи» остался без Премьер-лиги
Глава мирового хоккея высказался о судействе против сборной России на ЧМ
США разгромили Канаду и стали третьими на чемпионате мира по хоккею
Все материалы
Культура
Один раз за «Донбасс»
Кто победил на 71-м Каннском фестивале
Гуляют по-черному
Что скрывает темная сторона Каннского кинофестиваля
«Местные морги были забиты трупами»
Тайная жизнь наркокартеля: от первой дозы до бизнес-империи
Люка Бессона обвинили в изнасиловании
Монстры внутри
Канны-2018: смертельный невроз и как запретить нищим размножаться
Украинский режиссер завоевал награду в Каннах за фильм «Донбасс»
Волочкова заподозрила у себя сходство с Матильдой
Все материалы
Интернет и СМИ
«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»
В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Плывущая по затопленному шоссе мусорка заворожила миллионы и разошлась на мемы
Ведущий шоу талантов потроллил мага в алом бюстгальтере и фиолетовых трусах
Меган Маркл поймали на сквернословии во время свадьбы
Путина обскакал котик
Все материалы
Ценности
Странные связи
Бесконечные коллекции брендов и знаменитостей скатились на дно. Что дальше?
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Испанская лиса
Жена диктатора Франко любила жемчуг и заставляла народ молиться за грешного мужа
Манящая ветвь
Каннский фестиваль — катализатор жизненной мотивации
Принц Гарри в день свадьбы подарил жене кольцо своей матери Дианы
Популярную женскую обувь признали опасной для здоровья
Обручальному кольцу нашли замену
Все материалы
Путешествия
«Все смоет к чертям уже завтра»
Бешеные россияне поехали в Америку и попали в мощнейший ураган
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались
Отели шокировали туристов фейковыми бассейнами
Власти Майорки объявили войну тусовщикам
Российский альпинист погиб на Эвересте
Все материалы
Из жизни
«В Америке больше медведей, чем в России»
Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
Назло всем
Принц Гарри женился на актрисе-мулатке. Им не помешали ни традиции, ни скандалы
Пожилой рыбак 45 минут боролся с трехметровой акулой и победил
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Вымогатель угрожал жертве пустить в ход аллигатора
Бейонсе купила себе церковь
Все материалы
Советские многоножки
Забытые многоколесные монстры родом из СССР
Жертвы тюнинга
Самый безумный фестиваль владельцев Volkswagen и его участники
Зачем производят Land Cruiser 70?
30-летний внедорожник Toyota, который до сих пор можно купить новым
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Названы официальные сроки появления BMW X5 нового поколения
Renault Duster превратили в «фискальный» грузовой фургон
«Мерседес» начал выпуск новых «Геликов»
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы