Раскрыты главные уловки педофилов в сети

Жертвы педофилов в сети сами записывают для них видео, выяснили исследователи Internet Watch Foundation в рамках доклада, посвященного проблемам сексуального насилия онлайн. Организация опубликовала в своем блоге несколько историй жертв, которые стримили подобные записи.

Специалисты изучили более двух тысяч роликов: анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев ребенок сам делает стрим для людей в сети из своей спальни или ванной комнаты. Все изображения, якобы предназначавшиеся для «друзей» или «знакомых», позднее появились на специализированных сайтах. Возраст жертв не превышал 13 лет.

Маленькие дети воспринимают игру всерьез, и очень чувствительны к похвале. Одна из самых юных жертв — семилетняя Софи (Sophie) — мечтала заработать как можно больше лайков и ради этого танцевала перед веб-камерой в ванной. Девочку очень расстраивало отсутствие положительной оценки, и преступникам удалось манипулировать ее поведением: судя по ее жестам и позам, ребенок был ведом злоумышленником.

Детей постарше педофилам удается завлекать дружеским участием: девятилетняя Мари (Marie) начала общаться в чате со сверстницей, а затем перешла к видеочату с ней. Однако вместо стрима ребенок увидел очень правдоподобную запись, где «знакомая» сначала вела с ней невинные беседы, а потом предложила сыграть в игру: показывать друг другу части тела и даже совершать сексуальные действия. Ребенок верил, что этот «секрет» сблизит ее с новой подругой.

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Подростки чаще всего подвергают манипуляциям, основанным на романтических взаимоотношениях. Девушка Зои (Zoe), ставшая жертвой интернет-педофилов, доверяла молодому человеку, который требовал от нее секс-видео, и даже была в него влюблена. Секретность этих отношений и их «особенность» дала манипулятору огромный контроль над Зои, но девушка не подозревала, что многодневная «история любви» на деле оказалось способом получить видео с ее участием.

Девочки в возрасте до 13 лет оказались наиболее уязвимыми жертвами (98 процентов всех пострадавших). Самому маленькому ребенку, обманутому в интернете, было три года. Большинство педофилов, пытающихся заполучить видео или фотографии, представляются сверстниками детей.

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