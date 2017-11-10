Из интернета исчезли более 100 тысяч снимков с детским порно

Британский проект Arachnid отчитался об уничтожении более 132 тысяч снимков с детским порно, которые циркулировали по интернету. Об этом сообщает The Sun.

В рамках проекта было отфильтровано более миллиарда интернет-страниц, на которых содержались сотни тысяч незаконных фотографий с несовершеннолетними. Специалисты использовали технологию, разработанную Канадским центром защиты детей. Она автоматически находит в сети нелегальные изображения и может сообщать об их местонахождении властям.

Британское правительство выделило около 600 тысяч фунтов стерлингов на внедрение технологии.

Как отмечает издание, за последние годы число преступлений в Англии и Уэльсе, касающихся издевательств над детьми, выросло на 64 процента.

В октябре стало известно, что сотрудники австралийского спецподразделения полиции три месяца выдавали себя за администраторов крупнейшего в даркнете форума педофилов Child's Play. Таким образом им удалось получить данные десятков тысяч пользователей и выйти на производителей детского порно.