Рэпер Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек со словом «нигга»

Американскому хип-хоп-исполнителю Кендрику Ламару пришлось прервать выступление на фестивале Hangout из-за белой фанатки. Видеозапись произошедшего появилась в Twitter.

Рэпер пригласил поклонницу на сцену для того, чтобы она вместе с ним исполнила его трек M.A.A.D. City. Однако после того, как она несколько раз произнесла слово «нигга», которое присутствует в тексте песни, Ламар остановил музыку.

«В чем дело, бро, я что, недостаточно крута для тебя?» — спросила девушка. Рэпер ответил, что она не должна произносить «всего одно слово». После этого артист дал ей второй шанс, несмотря на то, что публика негодовала.

В апреле Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию. Хип-хоп-исполнитель победил в номинации «За выдающееся музыкальное произведение», фаворитами которой долгое время считались оперы или оркестровые, хоровые и камерные произведения. 30-летний Ламар стал первым рэпером в истории, получившим Пулитцеровскую премию.

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