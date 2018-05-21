ООН спрогнозировала скорое вымирание Украины

К 2050 году численность населения Украины составит чуть больше 36 миллионов человек. Такой прогноз опубликовал Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.

Эксперты отмечают, что в течение ближайших десятилетий численность населения Украины продолжит быстро сокращаться. К 2020 году в стране останется около 43 миллионов человек.

На данный момент наименьшее число граждан проживало в республике в 1950 году — 37,3 миллиона человек. За прошлый год численность населения сократилась на 198,1 тысячи человек. Согласно докладу, страна занимает последние позиции в Европе по основным демографическим показателям.

По данным Госстата Украины, в стране по состоянию на 1 января 2018 года проживает 42,2 миллиона граждан.

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