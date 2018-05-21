Дебаты американских политиков неожиданно прервало гей-порно

Хакеры прервали онлайн-трансляцию дебатов кандидатов в Конгресс США от Калифорнии, показав зрителям порнографический ролик. Об этом сообщает местное издание KRCR News.

В конференции участвовали представитель Зеленой партии Льюис Элбингер (Lewis Elbinger) и демократ Дэвид Петерсон (David Peterson). В самом начале дискуссии зрители несколько секунд наблюдали за половым актом между двумя мужчинами. «Похоже, нас снова взломали, мы постараемся это исправить», — заявил модератор Крис Веррилл, после чего трансляция отключилась, а дебаты были отменены.

Позднее в интервью Веррилл рассказал, что организаторы онлайн-трансляции в будущем намерены поработать над безопасностью. По его словам, оба кандидата пообещали принять участие в другом форуме, если его успеют провести до предстоящих выборов.

В марте 2017 года американские хакеры загрузили детское порно на компьютер президента Чехии Милоша Земана. Политик обнаружил неожиданную находку и обратился за помощью к специалистам, однако те не смогли поймать киберпреступников.

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