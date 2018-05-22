Автобус в ДНР подорвал восьмиклассник с гранатой

Взорвавшаяся в пассажирском автобусе в городе Дебальцево граната находилась в рюкзаке одного из школьников. Об этом сообщается на странице представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) во «ВКонтакте».

В республике отметили, что подростки ехали домой из школы. В результате взрыва погиб 14-летний восьмиклассник, в чьей сумке и лежала граната. «В результате детонации произошел взрыв», — указали представители ДНР. Также пострадали два 16-летних и один 15-летний подросток.

Взрыв в рейсовом автобусе в Дебальцево произошел днем во вторник, 22 мая. Источник «Интерфакса» утверждал, что взорвавшаяся граната была заложена в транспортном средстве и сдетонировала после того, как автобус начал движение.

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