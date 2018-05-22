В ДНР подорвали пассажирский автобус

В городе Дебальцево, находящемся под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), взорвался рейсовый автобус. Об этом во вторник, 22 мая, сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает Донецкое агентство новостей.

«Сегодня в 15:50 в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса №1, двигавшегося по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса», — указал Якубов.

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Представитель ДНР сообщил, что в результате взрыва погиб один человек, еще двое получили ранения.

Источник «Интерфакса» сообщил, что в автобусе, по предварительным данным, взорвалась заложенная граната. «Она взорвалась после того, как автобус начал движение», — рассказал собеседник агентства.

Вечером 20 мая украинские силовики предприняли попытку наступления на позиции бойцов ДНР на окраине населенного пункта Горловка. В ходе операции им удалось захватить трех сторонников самопровозглашенной республики, еще один боец был убит. Принимавший участие в боях офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что целью украинских силовиков является «затягивание петли» вокруг Донецка.

Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в регионе. В ответ Россия постоянно указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

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