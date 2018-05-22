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Пьяные туристы подожгли свой отель

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Четверо пьяных англичан игрались с зажигалкой и аэрозолем и случайно подожгли свой отель. Об этом сообщает Daily Mail.

Пожар произошел в курортном городе Майорка (Испания) в гостинице BH Mallorca. По полученным данным, виновниками инцидента стали четверо 20-летних туристов из Англии, два парня и две девушки.

Огонь полностью уничтожил два номера прежде, чем его успели потушить, однако никто из постояльцев не пострадал. На ролике, опубликованном в интернете, слышно, как люди кричат Get out («Убирайся»).

Подозреваемых задержали, но подтвердить их причастность к произошедшему пока не удалось. Ущерб от пожара оценен в 125 тысяч фунтов стерлингов (10 миллионов рублей).

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