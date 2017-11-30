Полуголый мексиканец с паяльной лампой вызвал панику в отеле

Неадекватного мужчину достали из воздуховода отеля «Ренессанс» в Нью-Йорке, куда он забрался с паяльником и поджег свой ботинок. Об этом сообщает New York Post.

29 ноября в 5 утра Хуан Эстелла в невменяемом состоянии с голым торсом ворвался с паяльной лампой в отель «Ренессанс» в центре Мидтауна. Сотрудники отеля пытались остановить мужчину, однако он втиснулся в вентиляционный трубопровод через подвесной потолок и начал в нем ползать.

Менеджер отеля вызвал полицию, когда почувствовал запах жженой резины. Полиция искала Эстеллу по всему зданию, он подал голос в районе седьмого этажа. Мексиканец поджег свой ботинок — так он пытался включить противопожарный водяной распылитель, разведя огонь в шахте вентиляции.

Его вытащили из воздуховода вымазанным в мазуте и направили в госпиталь Бельвью (Вашингтон) на психиатрическую экспертизу. Он обвиняется в краже и поджоге.

Известно, что в октябре этого года Хуана Эстеллу четырежды задерживала полиция за кражу со взломом в здании, где он проживал, после чего он был выселен.