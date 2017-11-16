Выгнанный женой россиянин поджег дом с семьей внутри

Житель Омска, которого жена выгнала из дома, облил бензином и поджег дом своего отца, отказавшегося приютить его на ночь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

В загоревшемся жилище в этот момент находилась семья квартирантов с 10-летним сыном. Они услышали шум, успели выбежать на улицу и погасить огонь своими силами.

Инцидент произошел 1 мая. Поджигателя задержали «по горячим следам». В полицию позвонила водитель такси, которая довезла мужчину до дома с двумя канистрами бензина от заправки.

В результате мужчину обвинили в покушении на убийство двух или более человек (статья 105 УК) и в попытке уничтожить чужое имущество путем поджога. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения», — отметили в СК.