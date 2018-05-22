Старый F-15 посчитали убийцей Су-57

Модернизированный американский истребитель четвертого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle способен уничтожить российский перспективный истребитель пятого поколения, полагает The National Interest.

Американский журнал отмечает, что после оснащения F-15 Eagle системой инфракрасного поиска и отслеживания, разрабатываемого компанией Lockheed Martin, американский истребитель сможет обнаруживать российский самолет на дальних расстояниях, а затем уничтожать его ракетами AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile).

С другой стороны, отмечает издание, после оснащения Су-57 двигателем второго этапа (изделием 30), российский самолет будет маневреннее любого истребителя четвертого поколения, и, уклонившись от удара F-15 Eagle, будет представлять серьезную опасность для последнего.

В мае 2018-го прототип Су-57 (летающая лаборатория Т-50-2) с «изделием 30», проходящий летные испытания в Жуковском (Московская область), попал на фото.

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Первый полет F-15 Eagle совершил в июле 1972 года. Производство истребителя предусмотрено до 2022 года. В дальнейшейм его сменит Lockheed Martin F-35 Lightning II. В СССР в ответ на разработку США F-15 Eagle создали Cу-27.

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 должны отличать высокая маневренность и современное радиоэлектронное оборудование, но невысокий (по сравнению с американскими аналогами) уровень малозаметности. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.

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