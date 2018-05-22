Пассажирский самолет приземлился «на брюхо» в Саудовской Аравии

Пассажирский самолет, летевший из саудовской Медины в бангладешскую Дакку, экстренно приземлился в Джидде с убранным шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать с помощью надувных трапов, о пострадавших пока не известно, сообщает Arab News. Видеозапись публикует Twitter-аккаунт Hafedh Al Ghannami.

Лайнер авиакомпании Saudia несколько часов кружил над Джиддой, прежде чем ему разрешили сесть. Он был отправлен на базовый аэропорт в городе именно из-за сбоев с шасси.

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