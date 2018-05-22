Ройзман объявил об уходе с поста мэра Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку. Об этом он объявил во время заседания городской думы во вторник, 22 мая, передает портал Е1.

Причиной увольнения политик назвал отмену выборов в городе. «Я в этом принимать участие не буду. Сегодняшнее заседание закрыто и я объявлю вам, что ухожу в отставку. Это противоречит интересам жителей Екатеринбурга, всем спасибо», — сказал он.

«Кому писать заявление — мы сейчас разбираемся, председателю горизбикома или кому-то еще. Я все сказал», — добавил Ройзман.

Выборы в Екатеринбурге отменили в начале апреля. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

Ройзмана избрали в 2013 году. Срок его полномочий истекает в сентябре 2018 года.

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