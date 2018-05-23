Израильтяне в Рамадан не пустят палестинцев в Иерусалим

Израильские власти приняли решение не пускать жителей сектора Газа в Иерусалим в период священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом газете «Известия» рассказали в израильском совете координирования правительственных действий на территориях (КОГАТ).

Как отмечает издание, обычно в этот период Израиль упрощает пропускной режим для граждан Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Однако в этом году из-за обострения ситуации пропуска получают только жители Западного берега.

«Им будут выданы десятки тысяч пропусков для совершения пятничных молитв, будет увеличено и время работы пограничных КПП. Более того, палестинцы могут воспользоваться главной воздушной гаванью Израиля, аэропортом Бен-Гурион, для совершения международных полетов», — отмечает издание.

Таким образом, мусульмане не смогут посетить мечеть Аль-Акса, которая считается третей по значимости после мечетей в Мекке и Медине.

На территории самой Палестинской автономии нет действующего аэропорта. Единственный, построенный в Газе, уничтожили во время бомбардировок в 2001 году.

14 мая США открыли посольство страны в Иерусалиме. На этом фоне в секторе Газа прошли акции протеста. Израильские солдаты вели огонь на поражение по их участникам. По последним данным, в столкновениях погибли 60 палестинцев, в том числе восьмимесячный ребенок, более 2,2 тысячи пострадали от пуль или слезоточивого газа.

Священный месяц Рамадан длится 29 дней, в этом году он продолжается с 16 мая по 14 июня.