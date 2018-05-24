Китайцы разглядели тайные признаки своего величия на случайном фото

Пользователи сети из Китая усмотрели в фотографии с официальной встречи представителей КНР и США доказательства упадка западных стран. На это обратила внимание местная версия газеты The New York Times.

Сравнительный коллаж из двух снимков распространился в китайской социальной сети Weibo. Он состоит из современного изображения китайских представителей на переговорах с американцами и похожей на него фотографии столетней давности.

На изображении, сделанном в середине мая, официальные лица КНР сидят за столом переговоров с членами бюджетной службы Конгресса США. С китайской стороны основная часть участников — молодые люди. Американцев, напротив, представляют люди в возрасте.

Черно-белая фотография 1901 года, предлагаемая для сравнения, демонстрирует обратную картину. Помимо возрастных представителей, китайцы отмечают символическое значение грустного повода для этого портрета: снимок сделан в честь подписания документов по Боксерскому (Ихэтуаньскому) восстанию с колониальными державами, ставших унизительным компромиссом для Китая.

«Это имеет много общего с текущим положением двух стран. Америка сегодня такая же закрытая, каким был Китай 100 лет назад», — прокомментировал один из пользователей Weibo. В молодых лицах китайских чиновников китайцы также увидели символ обновления. Юзеры считают коллаж свидетельством улучшения положения страны в мире.

Издание отмечает, что сравнивать эти фотографии некорректно: изображенные на современном снимке чиновники не являются полноценными партнерами, а в китайском правительстве на деле не так много молодых людей.

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