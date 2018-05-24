Обнаружены следы древней глобальной катастрофы

Группа ученых под руководством Ильи Биндемана (Ilya Bindeman) из Орегонского университета выяснили, что 2,4 миллиарда лет назад произошел быстрый подъем суши из Мирового океана, что привело к глобальному изменению климата. Статья геологов опубликована в журнале Nature. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Ученые проанализировали 278 образцов сланца со всех континентов, возраст которых охватывает 3,7 миллиарда лет в истории Земли. Они выявили заметные изменения в составе изотопов кислорода, которые указывают на ускорение процессов выветривания в результате воздействия дождевой воды. Это соответствовало формированию большой площади суши, которая составляла две трети от современной.

К появлению земной коры, толщина которой была достаточна для появления суши, привело остывание мантии. До этого горячая мантия была мягкой и неспособной поддерживать большие объемы пород.

Подъем более светлой по сравнению с океанами земной поверхности привел к увеличению альбедо — способности отражать солнечные лучи. Кроме того, интенсификация процессов выветривания привела к потреблению большого количества углекислого газа в атмосфере, что нарушило радиационный баланс Земли. Это, в свою очередь, вызвало серию ледниковых периодов 2,4-2,2 миллиарда лет назад и повышение концентрации кислорода.

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