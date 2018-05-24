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Тайну похищенного кубка чемпионата мира раскрыли спустя полвека

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Похищение кубка чемпионата мира по футболу в 1966 году организовал лондонский гангстер Сидни Кугуллере (Sidney Cugullere). Об этом заявил его племянник Гэри Кугуллере, сообщает The Guardian.

Кугуллере утверждает, что Сидни сделал это из азарта и не преследовал финансовой выгоды. Он не предупредил о своих планах даже собственного брата Рега, который ходил с ним на дело. Сидни показал ему спрятанный под полой кубок лишь после того, как они ушли с места преступления.

Кража произошла незадолго до чемпионата, когда кубок демонстрировали публике в Методистском центральном зале в Вестминстере. Охранники, патрулировавшие выставку, обнаружили, что витрина и задняя дверь здания взломаны, а награда исчезла.

Через три дня председатель Футбольной ассоциации Англии Джо Мирс (Joe Mears) получил записку от похитителей. Они требовали 15 тысяч фунтов стерлингов мелкими купюрами и угрожали уничтожить кубок, если об этом узнает пресса или полиция. Для связи предлагалось использовать шифрованные объявления в газете The Evening News.

Мирс рассказал о записке Скотленд-Ярду. Полиция организовала передачу чемодана с деньгами, но мужчина, явившийся за выкупом, что-то заподозрил и попытался сбежать. После задержания он уверял, что был только посредником. По его словам, человек по кличке Поляк обещал ему 500 фунтов стерлингов, если обмен пройдет без проблем.

Через семь дней собака нашла пропавший кубок в кустах на юге Лондона. Он был завернут в газету и перевязан бечевкой. Владелец пса попал под подозрение, но у него оказалось алиби. Похитителей так и не нашли.

Гэри Кугуллере утверждает, что кубок прятали в угольном сарае зятя Рега. «Это сводило отца с ума, — говорит он. — Он знал, что им ни за что его не продать. Оба поняли, что придется вернуть». Им удалось это провернуть и не попасться. Сидни умер в 2005 году, через 39 лет после кражи. Рег скончался в 2012-м.

В 2017 году сообщалось, что суд рассмотрел обвинения в адрес подозреваемого в причастности к крупнейшей в истории США краже картин. В ФБР полагают, что 81-летний Роберт Джентайл по кличке Повар участвовал в ограблении бостонского музея Изабеллы Стюарт Гарднер в 1990 году.

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