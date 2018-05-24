Сбербанк назвал срок начала полетов инкассаторских дронов

Сбербанк планирует к концу года начать доставку наличных и грузов беспилотными вертолетами в отдаленные регионы России. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампред банка Станислав Кузнецов.

Он рассказал, что в 2018 году на площадке ПМЭФ Сбербанк покажет новый беспилотный летательный аппарат, который построен в формате вертолета, который может перевозить около 70 килограммов груза. «Мы работаем над увеличением грузоподъемности до 100 килограммов. Сегодня идут испытания, вертолет строится, мы предполагаем, что завершение этой работы будет в сентябре-октябре, а в ноябре-декабре мы ожидаем, то этот вертолет будет поставлен на крыло», — рассказал Кузнецов.

Менеджер пояснил, что такая технология будет востребована в труднодоступных районах. У дрона есть спецконтейнер, который исключает возможность третьим лицам завладеть перевозимыми деньгами — при любой попытке взлома купюры заливает несмываемой краской, исключающей их дальнейшее использование.

16 июня 2017 года Сбербанк впервые осуществил успешную доставку наличных с помощью дрона. Беспилотник перенес деньги из кассового центра до инкассаторской машины. Скорость полета составила около 180 километров в час, расстояние — примерно 10 километров.

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