Сбербанк позвал мистика на главный экономический форум России

Индийский мистик и йогин Садхгуру выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на пленарной сессии Сбербанка. Об этом говорится в программе форума на 24 мая.

Садхгуру заявлен как один из спикеров на пленарную сессию «Транзитный мир: что завтра?». Модератором встречи станет председатель правления Сбербанка Герман Греф. Также в рамках сессии выступит вице-премьер Максим Акимов, вице-президент Google Меир Бранд, гендиректор Huawei Technologies Го Пин, основатель и исполнительный председатель XPrize Foundation Питер Диамандис и профессор в области управления рисками Нью-Йоркского университета Нассим Николас Талеб.

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На сессии, согласно программе, будет обсуждаться вопрос растущей роли технологий во всех отраслях экономики и, как следствие, разрушение традиционных бизнес-моделей, в результате чего «с 2000 года исчезла половина компаний Fortune 500».

Садхгуру — индийский йогин и мистик, основавший фонд «Иша», реализующий общественные благотворительные программы по всему миру. Ранее мистик уже выступал перед сотрудниками Сбербанка: осенью 2017 года он прочитал лекцию о необходимости самосовершенствования, работе мозга и энергетике.

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