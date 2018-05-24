Раскрыты планы по изменению налогов в России

Правительство до 2024 года не собирается менять налоги, сообщил министр финансов и первый вице-премьер страны Антон Силуанов в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, в этот период некоторая настройка существующих в России налогов все же будет произведена, сообщает «Интерфакс».

«Государство что должно сделать? Создать стабильные условия, в первую очередь, это налоги. Да, и мы говорим о том, что сейчас на протяжении шестилетнего периода, следующего цикла, мы не будем менять налоги», — сказал Силуанов.

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Говоря о «настройке» существующих типов отчислений, первый вице-премьер отметил, что пока в правительстве ведется дискуссия. Однако речь, вероятно, пойдет об уменьшении тех видов налогов, которые негативно отражаются на бизнесе. По словам Силуанова, также планируется упростить порядок взаимоотношений государства и представителей малого бизнеса, самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые пока работают в «сером» секторе.

В марте стало известно, что правительство на одном из первых после выборов совещаний у премьер-министра страны Дмитрия Медведева обсудило возможность изменения налогов. Тогда сообщалось, что в ходе встречи поднимались вопросы о повышении НДФЛ, проведении двух налоговых маневров, введении торгового сбора с оборота и отмене льготной ставки НДС на продовольствие, товары для детей и лекарства.

Однако в мае вице-премьер Силуанов заявил, что правительство не собирается повышать НДФЛ, и министерство финансов готовит предложения по налоговой системе для обсуждения в Госдуме, которые должны быть приняты в весеннюю сессию — до середины июля.

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