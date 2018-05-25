На Украине заблокировали продажу авиабилетов в Крым

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала работу украинских организаций, продававших авиабилеты из России в Крым. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщается на сайте ведомства.

«Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ блокировали незаконную продажу авиабилетов на рейсы с территории РФ во временно аннексированный Крым», — сказано в сообщении.

Представители СБУ указали, что авиабилеты продавал ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе. Эти организации реализовывали билеты в аэропорт Симферополь и в обратном направлении рейсами российских авиакомпаний, в том числе входящих в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ведомстве заявили, что в ходе проведенных в офисах коммерсантов обысков обнаружены документы, «подтверждающие продажу авиабилетов и доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная способом, опасным для жизни или здоровья»), части 2 статьи 332-1 («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, совершенное группой лиц по сговору») и статьи 334 («Нарушение правил международных полетов») Уголовного кодекса Украины.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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