«Faberlic» и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в области развития ERP-решений. Стороны в ходе ПМЭФ-2018 подписали соответствующий меморандум, передает корреспондент «Ленты.ру».

В рамках сотрудничества, «Faberlic» планирует продолжить использовать в своей работе информационную систему «1С:ERP Управление предприятием 2», благодаря которой компании удалось эффективно поддержать пятикратный рост бизнеса. Так как, система позволяет планировать производство сразу по нескольким направлениям: кислородная косметика, декоративная косметика, парфюмерия и бытовая химия. Кроме того, система учитывает планы продаж и поставки производственных компонентов более чем на год.

По словам вице-президента компании «Faberlic» Владислава Даванкова, «нам очень приятно, что мы нашли в лице фирмы "1С" надёжного партнера с помощью которого смогли перевести наши информационные системы с IT-продуктов наших уважаемых зарубежных партнеров на программное обеспечение отечественной компании». «Безусловно, это очень амбициозная и непростая задача. Но мы уверены в ее успешной реализации», — отметил он.

В свою очередь директор фирмы «1С» Борис Нуралиев сказал, что: «соглашения о сотрудничестве, которые мы заключаем с лидерами различных отраслей реального сектора, позволяют учитывать их опыт при совершенствовании ERP-систем и усиливать позиции "1С" на рынке».

«Faberlic» — одно из самых динамично развивающихся косметических предприятий в России, входит в топ-100 мирового рейтинга парфюмерно-косметических компаний. Представительства «Faberlic» открыты в 20 странах. Объем выпускаемой и реализуемой продукции компаниисоставляет несколько миллиардов рублей в месяц, в сеть прямых продаж входят свыше 5 тысяч партнеров и более миллиона консультантов, заключается более 20 миллионов сделок в месяц.