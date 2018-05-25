Создавшего питомник редких растений россиянина лишили земли

Смоленский областной суд подтвердил правомерность изъятия земли у пенсионера Олега Егоренкова, который выращивал на купленных им участках краснокнижные растения, сообщает «7x7».

По данным издания, Егоренков, в советские годы служивший на Дальнем Востоке штурманом-проводником, после выхода на пенсию решил заняться лесным фермерством. В 2009-2012 годах он купил землю в Демидовском районе Смоленской области, где двести лет назад жили его предки. Он посадил несколько сотен орехов по технологии российского фермера Гусмана Минлебаева, но ничего не выросло, и тогда он начал заниматься лесосадами — «последним словом в агробизнесе» по примеру новозеландских фермеров. Он считал, что «сейчас есть стремление ко всему живому, люди тянутся к природе, к экологически чистым продуктам питания».

«Лесосады, где первый ярус — высокие деревья, сосна или дуб, допустим, второй ярус — например, яблони, третий ярус — кусты. То есть продукт, который вырос в естественных условиях природы. Этим занимаются в мире несколько человек. И за этим очень большое будущее», — пояснил он журналистам.

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В марте 2013 года начались первые проверки участков пенсионера. По словам Егоренкова, проверки могли назначить по жалобам соседа, который пас скот на его земле. Россельхознадзор упрекнул его в том, что он не использовал поле под пахоту, сенокос или выпас коров. Несмотря на то что Егоренков предоставлял акты выполненных работ, ему регулярно приходили штрафы за «нецелевое» использование земли — всего за пять лет состоялось более 90 судов.

14 мая Россельхознадзор провел очередную выездную проверку земель Егоренкова. Пенсионеру сказали, что редкие орехи и саженцы, которые он выращивает, — это несельскохозяйственные культуры. Департамент имущественных отношений администрации Смоленской области заявил, что землю необходимо изъять, поскольку она «не используется в течение трех и более лет подряд». Участки Егоренкова изъяли на основании статьи 6 Федерального закона №101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» как используемые не по назначению.

В сентябре прошлого года в России впервые отобрали «дальневосточный гектар». Суд в Хабаровском крае лишил местную жительницу прав на землю, поскольку она собиралась открыть на «проходном месте» цветочный магазин.

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