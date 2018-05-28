Трехлетней девочке запретили ходить в сад из-за «откровенного» платья

В Канаде трехлетней девочке запретили носить в детский сад любимое платье, так как воспитатели сочли его «откровенным». Об этом сообщила радиостанция CBC Radio.

Отец девочки Джейме Стоунхаус (Jamie Stonehouse) был крайне удивлен, что его ребенку запретили приходить в розово-оранжевом сарафане длиной до лодыжек в 30-градусную жару. «Это самый обычный сарафан с бретельками, и оказалось, что они слишком тонкие. Его признали непристойным из-за того, что бретельки не были пять сантиметров шириной», — добавил он.

Директор садика сначала заявил журналистам, что заведение строго следовало дресс-коду, установленному начальной школой, расположенной в том же здании. Однако затем он отметил, что детский сад является независимым арендатором и у них нет никаких правил касательно одежды воспитанников.

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Стоунхаус рассказал, что его дочь не понимает, почему она больше не может носить платье в детский сад. «Говорить трехлетней девочке, во что ей одеваться, просто смешно. Я помню, как сам ребенком выбирал одежду и из-за этого в половине случаев выглядел нелепо в детском саду, но в этом прелесть детства, в возможности ходить, в чем хочется», — признался канадец.

Мужчина также отметил, что на маленьких плечах девочки сарафан с такими широкими бретельками будет смотреться как футболка. Вместе с женой они решили, что девочка будет соблюдать дресс-код, но разрешили ребенку ходить в платье все остальное время. «Она носит его, не снимая, и иногда даже надевает на себя два сарафана сразу», — посмеялся Стоунхаус.

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