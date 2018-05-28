Опровергнуто популярное представление об эволюции

Ученые из Рокфеллеровского университета (Нью-Йорк) и Базельского университета в Швейцарии пришли к выводу, что генетический возраст всех ныне существующих видов животных почти одинаков, что противоречит широко распространенному представлению об эволюции. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Они проанализировали последовательности ДНК-штрих-кодов. Баркодирование (штрихкодирование) ДНК является методом идентификации организма и его принадлежности к определенному таксону. В качестве штрихкодов используются участки митохондриальной ДНК, например, ген цитохром с-окидазы I (COI). Показано, что COI группируются в кластеры — группы наиболее близких друг к другу последовательностей, — которые, за некоторым исключением, четко соотносятся с видами.

Ученые проанализировали около пяти миллионов последовательностей COI, используемых для ДНК-штрихкодирования и содержащихся в базах данных GenBank и BOLD. Оказалось, что COI одного человека отличается от последовательности другого не более чем на 0,1 процента. Примерно такие же значения (0,1-0,5 процента) характерны для других видов. При этом различия между видами могут достигать пяти процентов.

Такая картина должна наблюдаться в том случае, если каждый ныне существующий на Земле вид окончательно сформировался примерно в одно и то же время. Из этого следует, что генетическое разнообразие не зависит от размера популяции, а только от возраста.

Одной из причин такого распределения вариаций в штрихкодах является катастрофическое событие, которое снизило генетическое разнообразие сразу всех видов. Однако ученые считают, что более простым объяснением служит то, что любая существующая популяция всегда будет относительно молодой. Иными словами, вид может существовать только ограниченный период времени, прежде чем исчезнет или даст начало новому.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!