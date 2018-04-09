Доказано наличие сложного мышления у неандертальцев

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Ученые испанского Национального исследовательского центра эволюции человека обнаружили редкие деревянные инструменты, изготовленные неандертальцами 90 тысяч лет назад. Об этом сообщает издание Science Alert.

Как пишут авторы статьи, наличие технологии обработки дерева у неандертальцев говорит о том, что поведение архаичных людей было сложным, и они легко могли адаптироваться к меняющимся условиям среды в регионе.

Предметы были найдены в археологическом комплексе Аранбалца на Пиренейском полуострове, где находились несколько стоянок неандертальцев. Из отложений извлекли два инструмента, изготовленных из древесины. Этот материал сохраняется только при специфических условиях, например, в заболоченной местности. Результаты оптического датирования, заключающегося в определении, когда минерал был последний раз на свету, показали, что инструменты были сделаны во времена среднего палеолита.

Исследователи проанализировали один из инструментов. Следы механического напряжения свидетельствуют, что он использовался для выкапывания пищи, например, клубней или зарывшихся в песок моллюсков, а также при создании ям для костров. Артефакт был сделан из ствола тиса, разделенного пополам в продольном направлении. Кончик инструмента был обожжен и заострен с помощью камня.

Известны и другие инструменты, которые использовались неандертальцами. Так, в 1995 году в Германии было найдено деревянное оружие возрастом 300 тысяч лет. Кроме того, археологи обнаружили в Италии инструменты из того же материала, которые были сделаны 171 тысячу лет назад.

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