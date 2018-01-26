Опровергнута устоявшаяся гипотеза происхождения людей

Международная группа исследователей доказала, что возраст останков человека, обнаруженных в израильской пещере в 2007 году, достигает почти 200 тысяч лет. Это делает их самыми древними костями Homo sapiens из тех, что были найдены за пределами африканского континента. Открытие позволит пересмотреть гипотезу, согласно которой расселение человека из Африки началось не раньше 100 тысяч лет назад. Об этом сообщает издание Science Alert. Статья ученых опубликована в журнале Science.

Останки представлены фрагментом черепа и частью верхней челюсти с зубами. Они находились в слое осадочных пород в пещере Мислия на склоне горы Кармель. Здесь же были найдены кости животных, а также артефакты, сделанные из кремня. Предварительный анализ показал, что возраст человеческих останков достигает 100-160 тысяч лет.

Согласно современным палеоантропологическим данным, современный человек появился в Африке в период 200-400 тысяч лет назад. Результаты исследования человеческого генома показали, что митохондриальные гены, присутствующие у современных людей, унаследованы от одной женщины — митохондриальной Евы, — жившей в Африке 200 тысяч лет назад. Она не была единственной прародительницей людей, поскольку некоторая доля ядерной ДНК досталась от других женщин, живших примерно в то же время. Считалось, что люди начали распространяться по другим континентам около 100 тысяч лет назад.

Новый анализ костей из пещеры Мислия показал, что возраст останков из Израиля почти сравним с возрастом митохондриальной Евы. Это значит, что миграция из Африки началась гораздо раньше, чем считали палеоантропологи. Современные люди уже тогда могли смешиваться с представителями архаичных групп рода Homo (неандертальцы, денисовский человек). По словам ученых, некоторые анатомические особенности у найденных фрагментов характерны для неандертальцев.

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