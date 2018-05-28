Умер заработавший миллиарды сын узника Бухенвальда

Французский миллиардер и политик Серж Дассо умер от сердечного приступа в возрасте 93 лет. Об этом сообщает французский телеканал BFM-TV.

Бизнесмен скончался в штаб-квартире своей семейной компании Dassault Aviation, которую он сам возглавлял с момента смерти своего отца, конструктора Марселя Дассо в 1986 году.

Помимо авиационной компании, Дассо был владельцем одной из самых влиятельных французских газет Le Figaro. По оценкам журнала Forbes, состояние Дассо составляет около 15 миллиардов долларов.

Отец Сержа Дассо в период Второй мировой войны отказался от сотрудничества с немецкими войсками, которые требовали помощи с конструированием военной авиационной техники. За свое несогласие Марсель Дассо (при рождении Марсель Блох) был отправлен в Бухенвальд. Известно, что Дассо учился с будущим российским конструктором Михаилом Гуревичем, который считается основателем серии истребителей МиГ.

Один из самых известных продуктов компании Дассо — истребитель Rafale, состоящий на вооружении Франции и Египта.

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