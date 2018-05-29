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Российское посольство предупредило о задержаниях детей в Лондоне

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На сайте российского посольства в Великобритании появилось предупреждение о случаях задержания российских детей в лондонском аэропорту Хитроу. Заявление опубликовано на сайте представительства в разделе новостей.

«В последнее время имели место немотивированные задержания и допросы сотрудниками пограничной службой МВД Великобритании российских несовершеннолетних граждан, следующих в страну без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении.

В качестве примера приведен недавний случай задержания ребенка сотрудниками погранслужбы. По словам сотрудников посольства, несовершеннолетнего задержали на 12 часов, поместили в изолированную комнату и трижды допросили. «При этом его родителей проинформировали о случившемся почти через 9 часов после задержания. Ребенка отказались передать как встречающему его родственнику, так и сотруднику посольства», — говорится в сообщении.

Поводом для задержания британская сторона назвала «отсутствие уверенности в безопасном пребывании несовершеннолетнего на территории Великобритании». В итоге ребенка отправили ночным рейсом в Москву.

В середине мая на сайте посольства появилась информация о задержаниях россиян сотрудниками британской погранслужбы. Тогда речь о детях не шла.

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