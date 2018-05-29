Девочка нарисовала призрак матери и перепугала пользователей сети

Рассказ трехлетней девочки Руби (Ruby) про ее воображаемую мать испугал пользователей сети. Портрет «призрака», приходящего к ребенку по ночам, опубликовала в своем Twitter-аккаунте американская актриса Натали Моралес (Natalie Morales).

Девушка обнаружила историю Руби в одном из журналов. Поразившись странным словам ребенка, она выложила снимок в сеть.

«Это моя воображаемая мама, Грейтфул. Ее желтые ресницы означают, что она может видеть в темноте — она приходит ко мне только в ночное время. Иногда это меня пугает, но я всегда хочу, чтобы она вернулась. В ее животе два малыша. Ей 14, но у нее никогда не может быть дня рождения», — сообщила Руби неназванному изданию в рубрике «Встречайте наших воображаемых друзей».

«Руби, у тебя призрак. Это прямо-таки пугающе», — подписала снимок Моралес. Ее публикация привлекла большое внимание подписчиков и собрала 60 тысяч лайков.

Многие пользователи решили, что девочка — начинающий писатель в жанре триллера. «Лучше, чем строчки Стивена Кинга», — комментировали они. «Стивен Кинг не мог написать страшнее», — соглашались другие. «Или еще хуже: мог, но бережет это на потом», — продолжали третьи.

Некоторые вспомнили, что сталкивались с подобным проявлением воображения в детстве. «Это почти как когда моя младшая сестра стояла на моей кровати глубокой ночью, чтобы посмотреть в окно подвала, которое было закрыто на зиму, и началось "Это мой друг. Он здесь. Но спрячься, ты ему не нравишься”», — поделилась историей одна из подписчиц. «У моего молодого брата была воображаемая подруга по имени Джейн, и он ходил на кухню ночью, чтобы поговорить с ней. Однажды вечером я пошла посмотреть на них разговор, и он говорил: "Нет, Джейн, я не могу дать тебе нож, чтобы ударить мою семью", ему было 3 года!» — поддержала ее другая девушка.

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