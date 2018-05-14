Юная блогер посмеялась над жизнью бедных и лишила мать работы

Мать девятилетней девочки-блогера из Канады под ником Lil Tay Анджелу Тянь (Angela Tian) уволили с высокооплачиваемой работы из-за провокационных роликов дочери. Об этом сообщает Vice.

На профиль Lil Tay в Instagram подписаны более 1,7 миллиона людей. В своих роликах девочка высмеивает людей, которые беднее ее. Она регулярно обзывает завистников «сучками» и разбрасывает деньги по ветру. Также она говорит, что ее зрители никогда не смогут себе позволить такие же дорогие вещи и автомобили, как у нее.

CEO GANG WE OUT HERE STUNTIN ON ALL YALL BROKE ASS HATERS 😂😂😂 500K in Cash and This lambs cost more than your college tuition 🚨🌟🚨🌟 I’m 9 and I ain’t got no license 🤫apparently all our shits rented 🤣 (comment L below) @jakepaul Фото опубликовано @liltay

В некоторых роликах на заднем плане мелькала мать девочки, которая около полугода работала риелтором в ванкуверском агентстве недвижимости Pacific West Realty. Однако скандальная слава дочери негативно сказалась на ее карьере: увольнение произошло сразу же после того, как руководство увидело ролики Lil Tay.

«Когда мы узнали об этой деятельности на прошлой неделе, нам пришлось уволить ее», — заявил директор по развитию бизнеса компании Pacific Place Group Джим Лью. Он отметил, что поведение героев роликов Lil Tay неприемлемо для индустрии недвижимости.

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