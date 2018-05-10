Ролик кемеровских блогеров о погибших в ТЦ «Зимняя вишня» запретили в России

Центральный районный суд города Кемерово запретил ролик блогеров с канала Nemagia о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщается на сайте учреждения.

По мнению прокурора, авторы канала Михаил Печерский и Алексей Псковитин в видео «Трагедия в Кемерово» распространяли недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре 25 марта 2018 года. Кроме того, юристы усмотрели в ролике призывы к дестабилизации ситуации в Кемеровской области. «В первые 50 секунд видеоролика транслируются 3 аудиозаписи о количестве тел, не соответствующие действительности», — говорится в исковом заявлении.

Помимо ролика, прокурор обратил внимание на запись Печерского во «ВКонтакте», где мужчина также указал неправильную информацию о количестве жертв. Юрист попросил запретить данный ролик и удалить пост в соцсети «в целях недопущения нравственной деформации несовершеннолетних».

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28 апреля суд признал требования прокурора обоснованными и признал опубликованную информацию запрещенной к распространению на территории России. Судья также дал блогерам месяц на обжалование приговора.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.

На следующий день после трагедии блогеры с канала Nemagia выпустили ролик, в котором они поговорили с очевидцами и пострадавшими в результате пожара. В их записи неоднократно звучала информация о том, что в ТЦ «Зимняя вишня» могли погибнуть больше людей, чем сообщалось в официальных источниках. Некоторые СМИ посчитали, что, разглашая недостоверные данные, Печерский и Псковитин пытались набрать больше просмотров и подписчиков, поэтому назвали блогеров «трупоедами».

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