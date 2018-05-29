Меган Маркл и принц Гарри променяли Намибию на пансионат

Меган Маркл и принц Гарри отправятся в свое свадебное путешествие в Канаду, а не в Намибию. Об этом написал TMZ.

Источник сообщил, что герцог и герцогиня Сассекские проведут медовый месяц в домике Outlook Cabin — «The Royal Retreat» в пансионате Fairmont Jasper Park Lodge.

Пансионат расположился в национальном канадском парке Jasper, который считается «природным раем». Более того, специально для герцогини сотрудники заказали особую экипировку и лакомства, которые она всегда держит под рукой.

На данный момент неизвестно, когда возлюбленные отправятся в поездку, однако уточняется, что в путешествии их будет сопровождать канадская и британская охрана.

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Ранее в мае сообщалось, что принц Гарри с женой Меган Маркл выбрали для медового месяца Намибию. Пара планировала остановиться в кемпинге Hoanib Valley Camp в долине Хоаниб, который пока строится и откроется в июне.

Принц Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба прошла 19 мая 2018 года.

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