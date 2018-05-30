Охапку уникальных тигрят впервые показали публике

Китайский зоопарк впервые показал публике 24 детеныша амурского тигра. Снимки опубликованы на сайте фотоагентства Getty Images.

Животные родились в зоопарке в городе Шэньян на северо-востоке Китая около месяца назад. Посетители смогут увидеть их в Международный день защиты детей.

The Daily Mail отмечает, 24 новых тигренка — представители редкого вида, находящегося под угрозой исчезновения. Специалисты объяснили, что снимки получились действительно уникальными, поскольку матери-тигрицы рьяно защищают свое потомство и не позволяют приближаться к нему даже сотрудникам зоопарка.

Новоиспеченные матери пока испытывают трудности с кормлением, но им активно помогают специалисты.

На данный момент в дикой природе насчитывается не более 500 особей амурского тигра.Они обитают преимущественно в российской Сибири и северо-восточном регионе Китая. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы, тиграм угрожают не только браконьеры, но и изменение среды обитания.

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