Иностранца отправили в приморскую колонию за коллекцию костей амурских тигров

В Приморье осудили иностранца, у которого изъяли 133 кости, как минимум, двух амурских тигров. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры в среду, 6 декабря.

Кроме того, в машине мужчины были обнаружены синтетические наркотики в крупном размере. В результате он получил три года и восемь месяцев колонии общего режима за незаконный оборот частей особо ценных диких животных (часть 1 статьи 258.1 УК РФ) и незаконное хранение наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ).

«Фигурант вину в содеянном признал в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Преступление раскрыли сотрудники пограничного управления ФСБ. У кого иностранец приобрел останки хищника, занесенного в Красную книгу, не уточняется. Хранил он их в бочке в одном из гаражей на территории поселка Краскино Хасанского района края.

В августе сообщалось о 42-летнем жителе приморского поселка Амгу, у которого в квартире нашли замороженную тушу годовалого тигра и охотничье ружье, из которого зверь был убит. Мужчина сознался в содеянном и стал фигурантом уголовного дела, а останки животного направили на медико-биологическое исследование.