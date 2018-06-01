Школьника отказались пускать в автобус из-за нехватки одной монеты

Десятилетний мальчик из британского Ноттингема был вынужден идти из школы пешком после того, как ему не хватило десяти пенни (около восьми рублей) на билет на автобус. Об этом сообщило издание The Mirror.

Мать ребенка Аманда Джонсон (Amanda Johnson) пожаловалась, что ее сыну, Джованни Боджангу (Jovanni Bojang) пришлось пройти 45 минут вдоль дороги в одиночестве. Все это время она прождала его на остановке. Джонсон отметила, что обычно ее ребенок не пользуется общественным транспортом, поэтому она не знала, что цены на проезд подняли.

«Он зашел в автобус и протянул водителю один фунт. Тот ответил, что нужно еще десять пенни. И когда Джованни сказал, что у него нет денег, его выгнали и даже не вернули тот фунт, хотя он просил», — посетовала женщина. По ее словам, ребенок очень огорчился и смутился и теперь не хочет ездить на автобусах в одиночестве: «Теперь я всегда буду его забирать. Я мать-одиночка и мне тяжело разрываться между работой и школой, но эта ситуация испортила все».

Представители транспортной компании Ноттингема отметили, что знают об инциденте, но не планируют его комментировать.

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